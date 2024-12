Lapresse.it - Ue, von der Leyen: “Concluso accordo con Mercosur, inizia nuova storia”

La presidente della Commissione europea Ursula von derha parlato nella conferenza stampa al termine del vertice con i leader dela Montevideo. “Abbiamoi negoziati per l’Ue-. Segna l’inizio di una. Ora non vedo l’ora di discuterne con i paesi dell’Ue. Questofunzionerà sia per le persone che per le aziende. Più posti di lavoro. Più scelte. Prosperità condivisa”. von der: “Innostri standard restano intoccabili”“Questoè una vittoria per l’Europa. 60.000 aziende esportano oggi verso il, 30.000 di queste sono piccole e medie imprese. Beneficiano di tariffe ridotte, procedure doganali più semplici e accesso preferenziale ad alcune materie prime essenziali. Ciò creerà enormi opportunità commerciali e ai nostri agricoltori, vi abbiamo ascoltato, ascoltiamo le vostre preoccupazioni e stiamo agendo di conseguenza.