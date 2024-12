Sport.quotidiano.net - Spal, niente gol dell’ex: Karlsson salta la Vis. Domani Dossena ritrova solo Arena in difesa

Si profila l’ennesima gara da giocare in piena emergenza per la, che continua ad avere l’infermeria sold out. L’unica vera e propria buona notizia che arriva da via Copparo è il pieno recupero di, che ha convissuto con l’infortunio al flessore per un mese e mezzo e ora è finalmente pronto a rientrare. Il difensore pugliese si era fatto male nel corso del riscaldamento del match col Pescara, quando è stato sostituito da Nador che da quel momento è diventato un punto fermo della retroguardia biancazzurra. Un infortunio che era stato sottovalutato, perché 11 giorni dopoè stato schierato dal primo minuto contro la Pianese avvertendo nuovamente una fitta al flessore. A quel punto, il numero 23 si è dovuto fermare più a lungo – per cinque gare di fila –, ma adesso scalpita per riprendere il proprio posto.