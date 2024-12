Ilrestodelcarlino.it - Sessanta eventi per cogliere l’anima del Natale

Undiverso nei luoghi dove fermare la fretta e aspettare. Saranno oltre 60 gliin programma a Santarcangelo durante le festività fino a 6 gennaio. L’inaugurazione è in programma domenica alle 17, con l’accensione delle nuove luminarie, il grande albero al Combarbio di Eron e il presepe meccanizzato Gualtieri in piazza Balacchi. Le iniziative quest’anno sono promosse dal Comune in collaborazione con la Consulta del volontariato, FoCuS, Pro Loco, Città Viva e il festival "Luoghi del– Italian film festival" , per un grande omaggio a Tonino Guerra e Pino Boschetti. Tra le conferme, il pino diche Eron ha dedicato proprio a Boschetti, con "E’ zòch ad Ndêl" di Manolo Benvenuti. Tra le novità assolute, la nuova illuminazione del centro che ricorda una nevicata.