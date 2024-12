Ilnapolista.it - Se si fanno male Buongiorno o Rrahmani, che succede? Conte lo sa, si spiegano così le sue scelte

Se si, chelo sa, sile suePassate 24 ore, è sbollito quel misto di irritazione e delusione conseguenti la sonora sconfitta del Napoli contro la Lazio a Roma in Coppa Italia. E quindi ho provato a fare un ragionamento. Fissando innanzitutto l’ipotesi fondamentale. Antonioè un uomo di grande intelligenza ed un tecnico di valore assoluto. Non è quindi possibile che non conoscesse i rischi legati ad una sceltaestrema come quella da lui fatta di cambiare 11 giocatori su 11. Ho provato a darmi una spiegazione tra le varie possibili. Quello che a me appare la più plausibile è la seguente.ha un obiettivo, anche contrattuale, riportare il Napoli in Champions. E se si verifichino le condizioni, provare fino all’ultimo a competere per il titolo.