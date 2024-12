Quotidiano.net - Rapporto Civita, i creativi bocciano l’AI: solo uno su quattro la promuove per il cinema

Roma, 6 dicembre 2024 – Il’intelligenza artificiale.il 15% crede che avrà un’influenza positiva nel mondo della musica, il 27% lanel mondo delmail 15% nei libri e il 12% nelle opere teatrali mentre paura e tristezza sono le prime emozioni associate al. Chi utilizza in maniera più intensaesprime un giudizio migliore. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal XVpresentato a Roma nel corso dell’appuntamento “Next Gen AI. Opportunità e lati oscuri dell’intelligenza artificiale nel mondo culturale e creativo”. Ilè stato realizzato dall’Associazione, realtà presieduta da Gianni Letta, con Simonetta Giordani segretario generale, che opera da oltre 35 anni nel mondo della cultura e si propone come laboratorio e incubatore di progetti per valorizzare il patrimonio culturale italiano.