Ilrestodelcarlino.it - Radiologia, indennità sospese. L’Ausl: "Valutazioni condivise"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il punto di vista delle aziende sanitarie sull’affaire, è nettamente differente da quello espresso dalle sigle sindacali e puntualizza, nel merito, le ragioni che hanno indotto Ausl e Cona a decidere di sospendere l’erogazione dell’al personale infermieristico. "Gli aspetti legati alla valutazione dei rischi, all’assegnazione delle relativee al riposo biologico – si legge nella nota – sono oggetto di analisi della commissione interaziendale Rischio radiologico che ha condotto, nei mesi scorsi, una valutazione del rischio per tutti i lavoratori. L’intero processo di valutazione è stato oggetto di quattro incontri alla presenza di tutte le sigle sindacali (sebbene per legge sia prevista la presenza solo di quelle più rappresentative): non risponde dunque al vero che la decisione sia stata "unilaterale e non condivisa".