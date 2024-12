Quifinanza.it - Malattia sconosciuta in Congo, aumentano i controlli sui voli contro il rischio epidemia

Leggi su Quifinanza.it

Il ministero della Salute ha chiesto di aumentare iin ingresso dalla Repubblica Democratica del. Nella lettera si chiede agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute (Usmaf) di fare attenzione ai punti di ingresso, in particolare per idiretti provenienti dal Paese sotto osservazione. Mentre le autorità locali stanno lavorando per capire l’origine della, le organizzazioni sanitarie, come l’Oms, stanno monitorando il nuovo focolaio che ha già causato oltre 100 vittime. Cosa cambia per i viaggiatori?misteriosa dalLa scoperta della nuovadi “origine” ha subito preoccupato gli esperti. A distanza di circa un mese, l’Italia ha deciso di alzare il livello di attenzione in merito a quella che è a tutti gli effetti un’