Puntomagazine.it - I Rangers Qualiano affrontano una nuova partita contro il Folgore Cappella

Leggi su Puntomagazine.it

Nell’undicesima giornata di campionato igiocherannoIl. Il match in casa Iritornano in campo con nuovo s, questa voltail.Il match avverrà in casa allo Stadio Comunale Santo Stefano a, domani alle ore 15:00.Sabato scorso, il 30 novembre ihanno affrontato un ottimal’Alt. Marano, giocando in trasferta e terminando lacon un valoroso 3 -0 e ottenendo tre punti.Adesso isi stanno allenando e caricando per la prossimauna squadra che attualmente si ritrova ad 11 punti in meno al, e che quindi combatterà a denti stretti per aggiudicarsi la vittoria.Difatti, il prossimo match sarà fortemente combattuto. Isi ritengono pronti a tutto edle sfide a testa altaRitornano a giocare anche Amabile e D’Ausilio, difensore centrale e centrocampista.