GialappaShow | il volto femminile della puntata del 9 dicembre 2024

In onda lunedì alle 21.30, il programmaGialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, arriva all’atto finale. L’ottava e ultimava in onda, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 9, alle ore 21.30 (lunedì 16, sempre in prima serata, appuntamento con il “Best of” con “il meglio e il peggio” di questa quarta stagione). Sul palco Elettra Lamborghini affianca alla conduzione il Mago Forest. Nell’anteprima la briffatrice Miriam, alias Brenda Lodigiani, accoglie con la sua proverbiale ospitalità Geppi Cucciari. Ermal Meta, Eugenio Finardi e Giancarlo Parisi si esibiscono con I Neri per Caso sulle note di “Under Pressure” dei Queen e di “Heroes” di David Bowie. A impreziosire unaricca di colpi di scena anche il Conte Uguccione, alias Bebo Storti, e Lillo di Lillo&Greg.