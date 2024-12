Calciomercato.it - Conte stizzito dalla domanda: “Altrimenti stiamo parlando di niente”

Le parole del tecnico del Napoli dopo la netta sconfitta con la Lazio che sancisce l’eliminazioneCoppa ItaliaIl Napoli B cade rovinosamente all’Olimpico contro la Lazio e dice già addio alla Coppa Italia.sotto accusa per la scelta di mandare in campo dall’inizio tutte le riserve, nonché per i cambi nel corso del match, con Lukaku entrato solo a quindici dal termine e col risultato ormai compromesso.Lazio-Napoli, le parole dia Mediaset – calciomercato.it“La delusione sta nell’essere usciti da una competizione – ha esordito proprionel post gara al microfono di ‘Mediaset’ – Inevitabile che queste scelte (l’amplissimo turnover, ndr) potessero portare dei rischi, ma ho dovuto farlo perché tanti calciatori non avevano avuto la possibilità di giocare. Avevo bisogno di testarli, perché se lo meritavano per l’impegno.