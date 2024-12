Lanazione.it - Alkedo Produzioni sbarca nella Silicon Valley: in mostra i quadri con realtà aumentata

Pisa, 6 dicembre 2024 - Grande successo per le installazioni dell'azienda pisanarealizzate in occasione Festa della Toscana 2024 ed ora visibili anche dal pubblico statunitense. Da oggi infatti la “Galleria del Genio Toscano” è esposta a 'Casa Toscana', avamposto per Start Up e PMI innovative toscane presso InnoviT, dove la delegazione del Consiglio Regionale in visita in questi giorni ha trovato le realizzazioni di. La “Galleria del Genio Toscano” di, già esposta in occasione della Festa della Toscana, è composta da 10. Tele, appositamente realizzate con grafica e tecnica pittorica digitale, che riservano una sorpresa: inquadrate con il cellulare prendono vita diventandoParlanti. I personaggi che appaiono sono generati ine sono frutto di ricostruzioni digitali che partono da una ricerca iconografica e da una trasformazione fotorealistica che si avvale anche dell’utilizzo di Intelligenza Artificiale.