Vela Pierluigi Genghini confermato presidente Associazione Velica Senigallia

Due campionati italiani nel mare senigalliese già programmati per il 2025, 5 Dicembre 2024 – Il 1° dicembre 2024, si sono svolte le elezioni per il nuovo direttivo dell’(AVS), un momento significativo che ha permesso di fare un bilancio della crescita dell’e di tracciare le linee guida per il futuro.Negli ultimi anni, infatti, AVS ha vissuto una trasformazione notevole, passando da un circolo piuttosto marginale nella Federazione Italiana(FIV) a un punto di riferimento sempre più visibile e rilevante nel panorama nautico nazionale.L’interesse da parte di soci nuovi e storici, insieme ai risultati sportivi ottenuti da alcuni membri, ha contribuito a rafforzare la reputazione del circolo, che ha ampliato la sua attività non solo nelle regate di classe, ma anche con iniziative come ladi semialtura, la scuola die programmi di attività nautiche inclusive con l’imbarcazione Malupa.