Sinner no a Sanremo 2025 | Ho di meglio da fare

Jannikha declinato l’invito per il Festival di. Di nuovo. Dopo aver detto no già ad Amadeus nel 2023, all’indomani del suo trionfo agli Australian Open, l’altoatesino ha respinto la proposta di Carlo Conti. «Non penso di andarci», ha confessato a Piero Chiambretti in occasione dei Supertennis Awards a Milano. «Ho cose migliori da». Il numero uno del mondo tornerà in campo il 12 gennaio per difendere proprio il titolo Slam conquistato a Melbourne. Nella settimana che precederà la kermesse musicale sarà a Rotterdam, dove dall’1 al 9 febbraio disputerà il torneo Atp 500 da campione in carica. Poi una pausa per recupero e allenamento fino al 17, quando sarà a Doha, in Qatar, per il debutto assoluto nella manifestazione.Jannikcon la coppa delle ATP Finals (Getty Images).