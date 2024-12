Sport.quotidiano.net - Poker Olimpia in Eurolega. Belgrado s’inchina al Forum

L’mette in mostra la sua faccia più bella al ritorno sul parquet delin. La vittoria spariglia la parità con la Stella Rossa: 101-86 e sorpasso anche in classifica con la settima vittoria stagionale (la sesta nelle ultime sette gare). Un’Armani convincente fin dal palla a due con Mirotic realizzatore designato e Mannion in versione “attivatore“, ma anche bomber all’occorrenza (20 punti con 4/4 da 2 4/7 da 3). Il serbo gioca una partita di una continuità devastante con 8 punti nel 1° quarto, 1 nel 2°, 8 nel 3° e 6 nell’ultimo per un totale di 23 punti (6/12 al tiro). Ad equalizzare tutti i volumi dello “stereo“ milanese poi ci pensa Causeur che spara un clamoroso 6/6 da 3 che regala ossigeno all’ogni volta che ce n’è bisogno. LeDay invece è sempre più uomo squadra con 14 punti, 7 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist.