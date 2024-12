Agi.it - Il satellite europeo che rivoluziona le previsioni del tempo

AGI - È dal 4 dicembre pienamente operativo, a due anni dal lancio, Meteosat-12, ilmeteorologico più avanzato d'Europa, uno strumento fondamentale nella lotta agli eventi climatici estremi che colpiscono il continente in modo sempre più frequente e violento. Il primo dei satelliti di terza generazione (MTG) lanciati da Eumetsat, l'agenzia meteorologica satellitare europea, è il primo tassello di "uno dei sistemi satellitari meteorologici più innovativi e complessi mai costruiti", ha affermato Phil Evans, direttore generale di Eumetsat. Entro il 2030 è infatti previsto il lancio di un numero di nuovi MTG compreso tra i 12 e i 17 e il ritiro di cinque vecchi dispositivi, ha annunciato Evans ai cronisti presso la sede dell'agenzia, a Darmstadt, in Germania. Sarà così possibile ottenere, ha aggiunto, un "notevole miglioramento dell'affidabilità delledele del monitoraggio del clima", settori di importanza sempre più critica come dimostrato dalle devastazioni provocate in Spagna dalla Dana.