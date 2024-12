Anteprima24.it - FOTO/ Quinto appuntamento de “Il Viaggio delle Idee” con il dott. Paolo Landi e l’avv. Stefania De Martino

Tempo di lettura: 5 minutiIle ultimodella quinta edizione de Il, che si è tenuto ieri mattina presso l’Auditorium dell’I.I.S “Della Corte – Vanvitelli”, ha avuto come protagonisti il, Psicologo e Psicoterapeuta Supervisore Casa Rifugio per donne vittime di violenza Luna Diamante a Cava de’ Tirreni, eDe, avvocata Case Rifugio per Donne Maltrattate in Regione Campania, Esperta in Diritto di famiglia e Violenza di genere, sul tema A scuola di opportunità: il ruolo dei giovani nel contrasto alla violenza di genere: Amori violenti dentro e fuori dalle muradomestiche.In una sala gremitissima di studenti degli istituti superiori metelliani partner dell’iniziativa, dopo il saluto di Franca Masi, dirigente scolastica dell’IIS “Della Corte – Vanvitelli”, i due ospiti, con maestria e competenza, hanno dialogato attirando l’attenzione deigiovani e dei docenti presenti nell’Auditorium.