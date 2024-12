Isaechia.it - Uomini e Donne, dopo Claudia D’Agostino un’altra storica corteggiatrice è approdata nel Trono over: ecco chi è (Foto)

Leggi su Isaechia.it

Nella puntata di oggi di, i fan del programma hanno assistito ad un ritorno inaspettato di una vecchia conoscenza del dating show, difatti ha fatto il suo ingresso in studio e condiviso un ballo con il cavaliere Alessio Pili Stella, l’exAgnese De Pasquale.Agnese aveva già partecipato al programma nella stagione 2007/2008, inizialmente comedel tronista Nicola Paolinelli.l’eliminazione da parte di quest’ultimo, il suo percorso si era intrecciato con quello di Marco Filippin. Tra i due era nata una forte complicità, ma la loro frequentazione era stata messa a dura prova dall’arrivo di, Flavia Alnito (clicca QUI per l’articolo in merito).A gennaio 2008, una segnalazione su Marco da parte di un’ex, Veronica, aveva scosso il percorso della coppia.