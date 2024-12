Quifinanza.it - Simon Hunt è il nuovo Ceo di Campari, la carriera del manager veterano del settore

Leggi su Quifinanza.it

ha unCeo. A sostituire Matteo Fantacchiotti, che si è dimesso lo scorso settembre dopo soli 5 mesi in carica, saràdeldei superalcolici. 30 anni di esperienza di cui 14 passati in William Grant&Sons, ilavrà il compito di risollevare la società italiana dopo un periodo difficile che l’ha portata alla quotazione più bassa in Borsa dai tempi della pandemia.L’azienda di superalcolici più importante d’Italia è in crisi dall’inizio del 2024. L’utile è in calo del 5% con un tonfo del 20% nel terzo trimestre. Le cause sono sia congiunturali, come il maltempo che ha portato i grossisti a fare meno scorte, che di lungo periodo, con i mercati americani e asiatici in flessione.Chi è ilCeo diè riuscita a nominare unCeo.