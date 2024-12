Oasport.it - Scacchi: in quattro braccano Brunello ai Campionati Italiani Assoluti. Donne e Under 20, tanti risultati decisivi

All’Archivio di Stato di Torino, idicontinuano ad andare in scena facendo registrare emozioni impor, il tutto mentre ci si sta avvicinando alle fasi più calde, quelle conclusive. Ad avere in mano la situazione è, fondamentalmente, la famiglia, come vedremo subito.Sabino, infatti, conserva la leadership solitaria della classifica nel torneo principale, resistendo a qualunque tipo di assalto dell’altro grande protagonista fino ad ora, Gabriele Lumachi. Gioca d’attacco il secondo, con il Bianco, si difende been il primo, con il Nero, e alla fine il punto è equamente diviso dopo 52 mosse. A proposito di patte, veloci (anche troppo) quelle tra Michele Godena e Alberto David, in 19 mosse, e tra Luca Moroni e Pier Luigi Basso, in 12. Deve invece impegnarsi Francesco Sonis per strappare il mezzo punto a un arrembante Valerio Carnicelli, che non riesce a concretizzare un vantaggio di materiale maturato in uscita dall’apertura: servono poi 61 tratti per chiudere.