Ilgiorno.it - Previsioni meteo Lombardia, arriva la Tempesta dell’Immacolata: neve, pioggia e freddo. Ecco dove e quando

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 4 dicembre 2024 – La chiamano “” e colpirà duro ma non su tutta l’Italia. Si tratta di una massa fredda di estrazione artica, proveniente direttamente dal Polo Nord che nei prossimi giorni attraverserà l'Europa per poi tuffarsi sul Mar Mediterraneo, interessando l'Italia con un'autenticadi vento, piogge forti e anchefino in pianura. Antonio Sanò, fondatore del sito Il.it segnala che “fino al weekend un ciclone manterrà condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, colpendo in maniera più diffusa i versanti adriatici e il Sud. Sarà giovedì la giornata più piovosa per queste regioni,oltre alla, a tratti forte, potrà nevicare fin sopra i 900-1200 metri. Sempre giovedì inizieranno a soffiare venti più freddi dai quadranti settentrionali e nord-orientali i quali saranno responsabili di un abbassamento delle temperature al Nord.