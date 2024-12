Lapresse.it - Pinguini Tattici Nucleari, arriva il nuovo album ‘Hello World’: “Celebriamo la collettività”

Leggi su Lapresse.it

si ripresentano al mondo con, ilin uscita venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy, che contiene 15 brani, presentato a martedì a Milano. Un lavoro che conferma la freschezza di un linguaggio pop-indie rock che è il marchio di fabbrica del gruppo bergamasco, che però è attento a non ripetere semplicemente una formula vincente. In realtà Riccardo Zanotti e soci hanno lavorato per sottrazione in studio, con meno colori e un suono più scarno, di una band che suona in sala prove, un approccio volto a portare dal vivo i nuovi brani, di un disco pensato per essere suonato davanti al pubblico, come sottolineano loro in conferenza stampa. Il tema del lavoro è la dicotomia tra il privato e il collettivo, con il filtro straniante dei social network.