L’a d di Volkswagen ai lavoratori | Il taglio degli stipendi non basta Il ministro tedesco | Evitare licenziamenti

Oliver Blume, amministratore delegato della, chiede di più aiche avevano dato la disponibilità a ridursi glidel 10% perchiusure e. Secondo Blume la proposta è un punto di partenza ma non è sufficiente per far fronte al calo di competitività della casa automobilistica tedesca. “La situazione attuale è seria. Per questo abbiamo bisogno di misure che assicurino il futuro di”, ha detto Blume nel corso della assemblea aziendale che si svolge a Wolfsburg.La pressione dei competitori cresce, mentre, secondo il manager, “a questo si aggiunge il costo de lavoro in Germania che è diventato troppo alto“. “Siamo interessati tutti a una soluzione, ha aggiunto facendo riferimento allo scontro con Ig Metall e il consiglio di fabbrica, che hanno convocato lo sciopero di lunedì scorso e minacciano di continuare la mobilitazione.