Juventus Bremer | Sto tornando piano piano il peggio è passato

"Sto meglio, ile sto riprendendo. Ho parlato tanto con Chiellini e gli chiederò come ha fatto a tornare ai suoi livelli dopo l'infortunio. Mi manca esserci.Ogni tanto sogno di notte questa maglia speciale che indosso, è un'emozione unica perché il club ha vinto tutto ed è la squadra più forte in Italia. Faccio anche un lavoro mentale per essere tranquillo". Queste le parole di Gleison, rispondendo alle domande dei piccoli tifosi bianconeri nell'ambito dell'iniziativa 'Young Reporter' riservata ai 'Junior Black&White' Member.