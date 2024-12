Tg24.sky.it - Il treno dei bambini, la vera storia dietro il romanzo di Viola Ardone e il film Netflix

Unadi solidarietà nel Dopoguerra. È questo il fil rouge che accompagna la trama de “Ildei”, il nuovouscito di recente su, ispirato all'omonimodi. Diretta da Cristina Comencini, la pellicola racconta ladi un grande progetto solidale, ideato in Italia dopo la Seconda guerra mondiale per fornire aiuto, supporto e cibo alle decine di migliaia diitaliani che vivevano in condizioni di povertà. Organizzata dall'Unione donne italiane (Udi) e dal Partito Comunista italiano, l'iniziativa aveva come obiettivo quello di donare speranza e conforto alle famiglie colpite dalla guerra e dalle sue tragiche conseguenze, da Nord a Sud.