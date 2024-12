Movieplayer.it - Il Signore degli Anelli, i produttori vogliono Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn in The Hunt for Gollum

L'attoreMortesen potrebbe essere coinvolto nel film Thefor, il nuovo progetto della saga Il. Philippa Boyens ha rivelato che c'è la speranza di coinvolgere, indimenticabile interprete di, nella realizzazione del nuovo film della saga Il, Thefor. In una nuova intervista rilasciata a The Playlist, infatti, sono stati rivelati alcuni nuovi dettagli riguardanti il prossimo progetto live-action. Il possibile ritorno diPhilippa Boyens, Peter Jackson e Fran Walsh sarebbero infatti felici di collaborare nuovamente con l'attore: "Onestamente è una scelta che spetta interamente a, dal punto di vista collaborativo, e noi siamo in una delle prime fasi dello sviluppo". Boyens ha aggiunto: .