Lanazione.it - I Gatti Mézzi tornano a suonare al Musart Festival Firenze

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 4 dicembre 2024 - Dopo 7 anni di stop, isalgono sul palco un’ultima volta, in occasione dei vent’anni dalla fondazione del progetto. Giovedì 24 luglio 2025 saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino, nell’ambito del2025, in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, storico manager della band. Il concerto deiva ad aggiungersi al già annunciato live di Diodato (18 luglio) e altri importanti ospiti sono in arrivo al2025. Dopo la positiva esperienza dell’anno passato, il Parco Mediceo di Pratolino si conferma palco principale del, in programma dal 16 al 25 luglio prossimi. “Uno sforzo organizzativo importante – spiega Claudio Bertini dell’associazione culturale– che, dopo l’esperienza dell’anno passato, affrontiamo con rinnovato impegno e con tutte le premure che questo meraviglioso parco, inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, richiede.