Calciomercato.it - Due rinforzi per la Juventus: tesoretto da 42 milioni per Giuntoli

Il capo dell’area tecnica al lavoro per rinforzare la rosa di Thiago Motta, ridotta all’osso dopo gli ultimi infortuni Non è un mistero la caccia a un difensore alla riapertura del mercato per la, con il reparto arretrato ridotto all’osso dopo i gravi infortuni al ginocchio rimediati da Bremer e Cabal.e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itScelte obbligate per Thiago Motta, che nelle ultime partite ha dovuto rinunciare anche al baby Savona sulla corsia destra. Gli unici ricambi sono Danilo e l’altro giovanissimo Rouhi, protagonisti in negativo (insieme a Cambiaso) del pareggio subito nel recupero a Lecce e che è costato due punti pesanti ai bianconeri. Kalulu e Gatti sono costretti agli straordinari e a gennaio servirà assolutamente un altro centrale per rimpolpare la difesa della ‘Vecchia Signora’, considerando anche i molteplici impegni tra campionato e coppe.