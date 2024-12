Quotidiano.net - Da Villa Basilica alla multinazionale

La storia della Lucart si intreccia con quella della carta in Lucchesia. Ladi oggi è nata come Cartiera Lucchese dei F.lli Pasquini ain provincia di Lucca. Alessandro, Eliseo, Fernando, Raffaello e Tarcisio Pasquini iniziano la produzione di carta paglia e carta per imbggi che in seguito affineranno nello stabilimento situato all’interno delle cinquecentesche mura della città di Lucca. Nel corso degli anni la Lucart ha assunto dimensioni sempre più rilevanti fino ad assumere la dimensione di aziendada dieci stabilimenti nel mondo, quasi 400mila tonnellate all’anno di capacità produttive e un fatturato che supera i 765 milioni di euro.