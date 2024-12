Davidemaggio.it - Da Chicago nuove indagini in arrivo su Sky Serie

Passano gli anni ma la più grande città dell’Illinois continua a confermarsi scenario perfetto pered interventi di squadra di qualsivoglia natura. Il franchise Oneè in continua attività e, fatta eccezione perJustice, durata una sola stagione, comprendetv della NBC decisamente longeve: questa sera, a partire dalle 21.15, Skytrasmetterà gli episodi d’esordio diFire 13 e dei suoi spin oggiP.D. eMed, giunti rispettivamente alla dodicesima e alla decima stagione.Med 10 al via questa sera alle 21:15Si parte alle 21.15 conMed 10. Della, che racconta le vicende quotidiane di medici ed infermieri del GaffneyMedical Center tra pazienti da salvare e problemi di politica interna, sono stati finora trasmessi in patria otto episodi su un probabile totale di venti.