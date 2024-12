Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud nel caos, proteste dopo la revoca della legge marziale: chiesto l’impeachment del presidente

Leggi su Lanotiziagiornale.it

lanon si placa ilindel Sud. Maggioranza e opposizioni chiedono insieme le dimissioni delYoon Sul-yeol, che aveva dichiarato la. La richiesta è unitaria e arriva dal People Power Party (al potere, ma senza maggioranza parlamentare) e dal partito Democratico (che controlla l’Assemblea nazionale con le opposizioni).il voto parlamentare che ha bloccato l’instaurazionedichiarata dal, le forze politiche hannoun passo indietro di Yoon. Sei partiti di opposizione, inoltre, hanno accelerato sulla messa in stato d’accusa del, depositando una mozione di impeachment in Parlamento. La votazione è attesa già in settimana, forse il 6 dicembre. La richiesta di impeachment indel SudIl leader del partito di governo, Han Dong-hoon, ritiene “tragico” il tentativo deldi imporre la: “Ildeve spiegare in modo approfondito questa tragica situazione”.