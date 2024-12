Sport.quotidiano.net - Coppa Italia. Il Monza si sbriciola al Dall’Ara. Poker del Bologna che va ai quarti

Poteva essere l’occasione per rialzare la testa, a, invece, neanche un brodino alcostretto a fare i conti con un aperitivo pesante e indigesto. Per dirla breve, un 4-0 da archiviare in fretta. Alla formazione l’occhio cade su due nomi: il primo è quello di Patrick Ciurria, che in campo non si vedeva da 8 mesi - ultima apparizione il 7 aprile nel 4-2 del Napoli in Brianza - e adesso di nuovo nel ruolo che due stagioni fa lo aveva visto protagonista a tutta fascia; l’altro è quello di Leonardo Colombo, maglia numero 57, classe 2005, alla prima presenza assoluta tra i grandi. La stoffa c’è e si vede subito da come gestisce lì in mezzo il pallone: stop e passaggio, preciso senza strafare, una bella figura. Chi non c’era, né in campo né in panchina, è Daniel Maldini, fermato da un affaticamento e quindi rimasto precauzionalmente a riposo a casa.