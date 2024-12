Lopinionista.it - Collana Kebby Crown, collaborazione tra Nove25 e Kebhouze

, il rinomato brand italiano di gioielli artigianali, e, la catena di kebab fondata nel 2021 da Gianluca Vacchi e Oliver Zon, annunciano unaesclusiva per il lancio di un nuovo gioiello: il pendente.Questo nuovo gioiello incarna il connubio tra l’artigianato di alta qualità e il dinamismo del mondo gastronomico. Il pendente rappresenta la corona d’oro, icona che simbolicamente poggia sulla testa di Keb, la mascotte di, diventando così un autentico emblema della brand identity della catena.Realizzato con la maestria artigianale di, il pendenteè un accessorio esclusivo che unisce eleganza e modernità, pensato per i veri appassionati del brand e per chi desidera portare con sé un pezzo unico della cultura.A partire dal lancio, chi acquisterà il pendentepotrà beneficiare di un’imperdibile scontistica del 20% su tutti gli acquisti futuri negli store di, rendendo questa creazione non solo un gioiello da indossare, ma un’opportunità vantaggiosa per tutti i fan.