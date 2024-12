Anteprima24.it - Avviso pubblico per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Libertà”

E' stato pubblicato un avviso informativo teso ad acquisire proposte progettuali per la riqualificazione e gestione dell'impianto sportivo "Libertà" sito in via Nazzareno Cosentini. A renderlo noto è il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro. La procedura verrà espletata sulla piattaforma "Appalti & Contratti", accessibile all'indirizzo https://appalti.comune.benevento.it. Conseguentemente verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la suddetta piattaforma telematica. La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 27 dicembre 2024. L'avviso e i relativi allegati sono scaricabili al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=35339