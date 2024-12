Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 03-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale da parte di Francesco Vitale in studio bufera dopo le dimissioni di Presidente del Parlamento chiama il cane a riferire sulla crisi del gruppo automobilistico Salvini lo attacca sono offesa della sua gestione quanto sta accadendo è disgustoso afferma il Ministro dei Trasporti difenderemo occupazione indotto assicurata Meroni il titolo perde il 6,3% in borsa nuovo forte calo delle vendite in Italia pari al 24,6% per la seconda volta in un anno un giudice ha bocciato la paga lorda 55,8 miliardi di dollari che il board degli azionisti di Tesla aveva provato per il proprio CF Clean Mask Oggi riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza ONU sulla Siria sono 50 mila le persone sfollate nel paese mediorientale negli ultimi giorni secondo le nazioni unite cambi di fuoco tra Israele e hezbollah nonostante le frequenti libero almeno 9 morti nel sud del paese stanotte Secondo me treppiede rilascio degli ostaggi agli alza prima del suo insediamento minacciando conseguenze devastanti per i responsabili biden annuncia nuove aiuti militari e l’Ucraina oggi e domani Abruzzo riunione dei ministri nato del Georgia dopo giorni di scontri e arresti vai di ringrazio il figlio a nonostante avesse promesso di non farlo ed è bufera sul presidente americano uscente Trump all’attacco fusione tra I dem il Tycoon nomina Stevens Ambasciatore a Londra e annuncia che parteciperà alla riapertura di notre-dame a Parigi il 8 dicembre Francia intanto sull’orlo della crisi di governo con la Le Pen non c’è il voto a favore della mozione di sfiducia della tinta e il giorno del giudizio per Filippo Turetta poco più di un anno dopo L’assassinio di Giulia Cecchetti ma oggi nell’aula della Dusty di Venezia il 23 Mi sembra però aspetta all’ergastolo o se i giudici riterranno che possono essere riconosciute delle attenuanti un quattordicenne nel siracusano aggredito ieri la sua dirige scolastica voti prende il posto di fitto del nuovo ministro per il PNR R coesione sud e affari europei il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera tra bignè sono inciampi fisiologici e Governo non cadrà raffigura la meloni Grillo ha dato appuntamento sul tuo blog per un annuncio delicato chiudiamo con lo sport il posticipo della prima giornata della Serie A di calcio altro k.