Anteprima24.it - “Terrae – Presente, nel territorio”: il tour di Forza Italia nei comuni sanniti

Tempo di lettura: 2 minutiUn viaggio tra letà, le storie e le radici del Sannio. Con il progetto “, nel”, il deputato e segretario provinciale di, Francesco Maria Rubano, dà il via a un percorso di incontri neidella provincia di Benevento per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro, riportando la politica tra le persone e nei luoghi che vivono ogni giorno. Perché “”? “” richiama il legame profondo con la terra: il termine latino significa “della terra” o “alle terre”, evocando l’identità storica e culturale del Sannio. “Con questo progetto, voglio sottolineare l’importanza delle radici e la necessità di rafre il rapporto tra letà locali e chi le rappresenta”, spiega Rubano. “Dopo anni in cui la politica si è allontanata dai cittadini, ora torna tra le persone.