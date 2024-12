Zon.it - Servizi sanitari a Pellezzano, l’impegno dell’amministrazione comunale per la collettività

In un periodo segnato da una crisi strutturale della sanità pubblica in Campania, Il Comune di, attraverso l’utilizzo di risorse interne, punta ad elevare lo standard qualitativo deie delle prestazioni da offrire alla propria.In particolare, è bene rammentare che dal 15 luglio 2022, dopo una fase di sospensione delle attività dovuta ad una profonda e minuziosa opera di restyling mirante a restituire dignità ed efficienza alla struttura, è stato finalmente riaperto al pubblico il Poliambulatorio di Coperchia.I lavori di manutenzioneI lavori di manutenzione straordinaria di questo manufatto hanno riguardato: modifica dell’impianto elettrico preesistente; nuovo impianto ascensore; nuove veneziane in alluminio; nuoviigienici; risanamento intonaci e pavimenti; realizzazione nuovi ambulatori; opere varie, tra cui la coibentazione del tetto per evitare infiltrazioni da acqua piovana (solo i lavori di coibentazione hanno avuto un costo di 45mila euro), per un importo totale di 125mila euro, attingendo esclusivamente con notevole sacrificio alle casse comunali.