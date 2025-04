Borse | settimana negativa con guerra commerciale

settimana in ribasso per i mercati azionari globali, contraddistinti da un'alta volatilità, trovando un po' di sollievo solo dopo la sospensione di 90 giorni da parte di Donald Trump dei dazi cosiddetti "reciproci" inizialmente imposti a tutti i partner commerciali degli Stati Uniti in occasione del "Giorno della Liberazione". Allo stesso tempo, le crescenti tensioni con la Cina hanno causato un ulteriore aumento dei rendimenti dei titoli del Treeasury statunitensi e del cambio EUR/USD, al massimo in tre anni.Bisogna anche considerare che la sospensione di 90 giorni non è definitiva, poiché i paesi devono ancora pagare un dazio del 10% sulla maggior parte delle esportazioni e i dazi del 25% su automobili, acciaio, alluminio e sulla maggior parte dei beni provenienti da Canada e Messico rimangono in vigore.

