Simba La Rue arrestato a Barcellona

Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. Una di queste riguiarda la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese, per cui Siomba La Rue è stato condannato a 4 anni e 6 mesi. A questa pena vannpo ad aggiungersi i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper". Ilgiorno.it - Simba La Rue arrestato a Barcellona Leggi su Ilgiorno.it Milano, 11 aprile 2025 – Il trapperLa Rue è stato, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. Una di queste riguiarda la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese, per cui Siomba La Rue è stato condannato a 4 anni e 6 mesi. A questa pena vannpo ad aggiungersi i 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper".

Simba La Rue arrestato a Barcellona. Simba La Rue arrestato a Barcellona, l'avvocato: «Non era latitante, era lì per lavoro». Le due condanne defin. Simba La Rue arrestato a Barcellona: condanne definitive per sparatoria e faida tra trapper. Simba La Rue e Baby Gang: confermata la condanna per la sparatoria di Milano. Baby Gang e Simba La Rue condannati per la sparatoria a Milano: a febbraio fermati in auto con parecchia droga. Simba La Rue, da Merone a Milano sul Mercedes da 200mila euro: senza patente e con la droga addosso. Ne parlano su altre fonti

Simba La Rue arrestato a Barcellona, l'avvocato: «Non era latitante, era lì per lavoro». Le due condanne definitive e la "Faida tra trapper" - Il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due ... (msn.com)

Simba La Rue, il trapper arrestato in Spagna. Il legale: «Non era latitante, era a Barcellona per lavoro» - Il trapper Simba La Rue è stato arrestato in Spagna, a Barcellona, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra cui i 4 anni e 6 mesi ... (msn.com)

Arrestato in Spagna il trapper Simba La Rue per cumulo pene: l’estradizione nei prossimi giorni - Il trapper Simba La Rue è stato arrestato a Barcellona in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico, tra ... (fanpage.it)