Lapresse.it - Marche, il progetto dei borghi presenta l’iniziativa ‘Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare’

Dopo l’incontro ‘Regione dei– Identità in rete e strategie di rilancio del territorio’, svoltosi a Sirolo, nel quale si sonoti i primi esiti dei bandi avviati per Comuni e imprese, partono gli appuntamenti dizione dei progetti finanziati con il bando ‘Borgo Accogliente’.Dalla Val di, luogo simbolo Si parte dadidelto dai Comuni di Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano e Ripe San Ginesio, primo in graduatoria che ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro. L’incontro si terrà mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 18, presso il Teatro Comunale di Loro Piceno (Macerata), con la partecipazione del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con Robertino Paoloni, sindaco di Loro Piceno, Vanda Broglia, sindaco di Sant’Angelo in Pontano e Paolo Teodori, sindaco di Ripe San Ginesio.