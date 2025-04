Samuele Tondo muore in uno schianto in moto mentre va a scuola la famiglia | “Sarai per sempre nei nostri cuori”

Samuele Tondo, un giovane studente che si è schiantato in moto contro un furgone sul quale viaggiavano alcuni braccianti agricoli. Il ragazzo si stava recando a scuola. Leggi su Fanpage.it È morto a 19 anni nel Brindisino, un giovane studente che si è schiantato incontro un furgone sul quale viaggiavano alcuni braccianti agricoli. Il ragazzo si stava recando a

