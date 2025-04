Prima visione del docufilm L' invenzione del colpevole di Luca Criscenti

Lunedì 14 aprile alle ore 21.00 presso il Cinema Astra di Firenze, la prima visione del film documentario "L'invenzione del colpevole" di Luca Criscenti. Con la presenza del regista, in dialogo con lo storico dell'arte, scrittore e Rettore dell'Università per stranieri di Siena, il professor Tomaso.

