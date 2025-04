Ma sul serio? L’inaspettato e curioso regalo di Giorgia Meloni a re Carlo e Camilla

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si è concluso a Ravenna, tra applausi e cerimonie ufficiali, l’ultimo atto del viaggio in Italia diIII e della regina, un tour di quattro giorni che ha intrecciato arte, memoria storica e incontri istituzionali di alto profilo. Dopo aver percorso separatamente alcuni luoghi simbolici della città romagnola – il sovrano ha visitato la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, mentre la regina si è recata a Palazzo Guiccioli, attuale sede del Museo Byron – i due si sono riuniti per presenziare a un consiglio comunale straordinario al municipio di Ravenna. L’evento, al quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha avuto come fulcro il ricordo dell’80° anniversario della Liberazione del Ravennate, celebrato con solennità e partecipazione.