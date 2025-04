Ilgiorno.it - Opera: Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute. Gli avvocati: “Sta morendo”

Milano, 11 aprile 2025 –, noto anche come Grazianeddu, ex primula rossa del banditismo sardo, è stato. Le sue condizioni di, ormai, appaiono incompatibili con la detenzione in cella., 83 anni appena compiuti, sta male da tempo ma negli ultimi tempi la situazione clinica è precipitata. Da, dove si trovava da due anni, è stato portato in ospedale, al reparto oncologico del San Paolo di Milano. La detenzionedal dicembre del 2021 si trovava in carcere per scontare 24 anni ricalcolati sulla condanna a 30 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, dopo avere passato un anno e mezzo in latitanza ed essere stato catturato a Desulo, in provincia di Nuoro. Il bandito, noto anche per avere fatto da mediatore nel sequestro di Farouk Kassam, era stato prima nel penitenziario nuorese di Badu 'e Carros, poi da due anni rinchiuso in quello milanese di