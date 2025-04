Juventus-Lecce ancora fiducia a Vlahovic Probabili formazioni orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All'Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ritrovare il quarto posto e magari agganciare anche il terzo. Madama contro Lecce punta su un rendimento interno recentemente tornato all'altezza: cinque vittorie nelle ultime sei gare sul campo amico e quattro clean sheet. Dall'altra parte i pugliesi, senza successi da otto partite, affrontano un test proibitivo, avendo raccolto appena tre punti contro formazioni della parte alta della classifica. Ma uno di questi è arrivato proprio contro i bianconeri all'andata. La sfida mette a confronto il cinismo dei piemontesi – miglior precisione al tiro del campionato (52%) – e le difficoltà offensive salentine (35% di tiri precisi, dato più basso del campionato).

