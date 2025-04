Elicottero in azione | scialpinista spezzino salvato sulle Dolomiti bellunesi

Elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore è stato chiamato a intervenire sul Monte Pelmo, in provincia di Belluno, per prestare soccorso a uno scialpinista che aveva subito un infortunio al ginocchio, risultando incapace di muoversi autonomamente. L'uomo, un 44enne originario di Sarzana, si trovava vicino alla cima della montagna, a un'altitudine di circa 2.900 metri, quando è stato necessario organizzare il trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. Durante la stessa operazione di recupero, il tecnico di elisoccorso ha provveduto anche al salvataggio del compagno dell'infortunato, il quale, fortunatamente, è risultato essere illeso. Lanazione.it - Elicottero in azione: scialpinista spezzino salvato sulle Dolomiti bellunesi Leggi su Lanazione.it Belluno, 11 aprile 2025 – Intorno alle 15 di oggi, 11 aprile, l'del Suem 118 di Pieve di Cadore è stato chiamato a intervenire sul Monte Pelmo, in provincia di Belluno, per prestare soccorso a unoche aveva subito un infortunio al ginocchio, risultando incapace di muoversi autonomamente. L'uomo, un 44enne originario di Sarzana, si trovava vicino alla cima della montagna, a un'altitudine di circa 2.900 metri, quando è stato necessario organizzare il trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. Durante la stessa operdi recupero, il tecnico di elisoccorso ha provveduto anche al salvataggio del compagno dell'infortunato, il quale, fortunatamente, è risultato essere illeso.

Elicottero in azione: scialpinista spezzino salvato sulle dolomiti bellunesi. Ne parlano su altre fonti

Elicottero in azione: scialpinista spezzino salvato sulle dolomiti bellunesi - Belluno, 11 aprile 2025 – Intorno alle 15 di oggi, 11 aprile, l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore è stato chiamato a intervenire sul Monte Pelmo , in provincia di Belluno, per prestare ... (lanazione.it)

Scialpinista 28enne precipita per un masso nascosto dalla neve: ruzzolone e fratture. Recuperato con l'elicottero - Il più serio ha riguardato uno scialpinista 28enne vittima di una ... Sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato con un verricello di 20 metri l'equipe ... (msn.com)

Grossa valanga sulla Marmolada, elicotteri in azione: una persona travolta e semisepolta recuperata - I soccorritori stanno battendo la zona e con il sorvolo degli elicotteri cercando di capire se e quante persone potrebbero essere rimaste coinvolte. Da quanto si apprende uno scialpinista è stato ... (ildolomiti.it)