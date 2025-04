Trapper Simba La Rue arrestato in Spagna per cumulo pene estradizione nei prossimi giorni

Trapper Simba La Rue, alias di Mohamed Lamine Saida, arrestato dai Carabinieri in Spagna a Barcellona dove si trovava per motivi di lavoro. L'arresto è stato disposto in esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo pene di quasi otto anni dopo che sono passate in giudicato due sentenze per i processi sulle aggressioni legate alla faida con il Trapper Baby Touche e la rissa con sparatoria di corso Como. Per l’estradizione in Italia si dovrà aspettare i prossimi giorni. Tg24.sky.it - Trapper Simba La Rue arrestato in Spagna per cumulo pene, estradizione nei prossimi giorni Leggi su Tg24.sky.it Ancora guai giudiziari per ilLa Rue, alias di Mohamed Lamine Saida,dai Carabinieri ina Barcellona dove si trovava per motivi di lavoro. L'arresto è stato disposto in esecuzione di un ordine di carcerazione per undi quasi otto anni dopo che sono passate in giudicato due sentenze per i processi sulle aggressioni legate alla faida con ilBaby Touche e la rissa con sparatoria di corso Como. Per l’in Italia si dovrà aspettare i

