Muratore ucciso con una coltellata dopo una lite sui lavori | condanna a 14 anni e 2 mesi

anni e due mesi di reclusione per l'accusa di omicidio volontario: i giudici della Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno condannato il pensionato 69enne Giovanni Ferrera riconosciuto colpevole di avere ucciso il Muratore di 51 anni Carmelo Contarini. Agrigentonotizie.it - Muratore ucciso con una coltellata dopo una lite sui lavori: condanna a 14 anni e 2 mesi Leggi su Agrigentonotizie.it Quattordicie duedi reclusione per l'accusa di omicidio volontario: i giudici della Corte di assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hannoto il pensionato 69enne GiovFerrera riconosciuto colpevole di avereildi 51Carmelo Contarini.

