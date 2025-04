Enzo Paolo Turchi Gay? Interviene la moglie Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi, alimentando illazioni sulla sua presunta omosessualità. A mettere un punto fermo sulla vicenda è intervenuta la moglie Carmen Russo, che ha scelto di affrontare pubblicamente la questione, esasperata dalla leggerezza con cui le voci si sono diffuse.Carmen Russo difende Enzo Paolo Turchi dalle voci infondateNel suo intervento, la showgirl non ha usato mezzi termini nel criticare il funzionamento dei social e la rapidità con cui una frase decontestualizzata può trasformarsi in una “verità alternativa”. “Il mondo del web è terribile”, ha detto Russo, denunciando un sistema che spesso trasforma malintesi in realtà dannose, senza concedere il tempo per chiarimenti o verifiche. Mistermovie.it - Enzo Paolo Turchi Gay? Interviene la moglie Carmen Russo Leggi su Mistermovie.it Una frase isolata, pronunciata e subito smentita, è bastata a innescare una valanga di supposizioni sulla vita privata di, alimentando illazioni sulla sua presunta omosessualità. A mettere un punto fermo sulla vicenda è intervenuta la, che ha scelto di affrontare pubblicamente la questione, esasperata dalla leggerezza con cui le voci si sono diffuse.difendedalle voci infondateNel suo intervento, la showgirl non ha usato mezzi termini nel criticare il funzionamento dei social e la rapidità con cui una frase decontestualizzata può trasformarsi in una “verità alternativa”. “Il mondo del web è terribile”, ha detto, denunciando un sistema che spesso trasforma malintesi in realtà dannose, senza concedere il tempo per chiarimenti o verifiche.

