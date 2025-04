Quasi impossibile uscire di casa e con i bus diventa rischioso | atto di diffida da parte dei residenti di via Solferino 117

parte di una famiglia, che abita in via Solferino 117, all'angolo con la strada parco. Nessuna risposta alla pec. Non si passa e in questo modo non viene garantita sicurezza. Di qui la necessità di chiedere delucidazioni al Comune, alla società di trasporto abruzzese (Tua) e alla Regione da parte di una famiglia, che abita in via Solferino 117, all'angolo con la strada parco. Nessuna risposta alla pec.

