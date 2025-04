Belve dal 22 aprile su Rai 2 | tutti gli ospiti Serena Brancale entra nel cast fisso

Belve dal 22 aprile, dopo 5 appuntamenti ci sarà uno spin-off dedicato al crime, dove verranno intervistati presunti assassini o testimoni importanti. Ecco tutti gli ospiti che vedremo

Belve torna a far parlare di se: Chiara Ferragni dice no. Attesa per la regina della provocazione